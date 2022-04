Aline COMBETTE

—— Soyez vous-même. Démarquez vous. ——



Une relation durable est basée sur l’échange et la bienveillance.



Mon mode de fonctionnement privilégie

le conseil, l’accompagnement mais aussi la transparence et la mise en relation de compétences et ça fait toute la différence.

J’ai fait le choix d’une structure d’entreprise légère, souple et réactive.



Mon truc en plus ? Une communication efficace qui vous ressemble.



Mes compétences :

PAO et mise en page

Illustrator

Photoshop

Photographie

Gestion de projet

Indesign CS5

HTML

CSS

PHP

Communication

Graphisme

PAO

Formation

Tourisme

Conduite d'événements

Adobe CS6