Aline COUTO

Après une expérience réussie de plus de 10 ans dans l'Assistanat de Direction de haut niveau (Direction Financière et Direction Générale), j'ai fait le choix d'élargir mes compétences en intégrant il y a 2 ans le monde des Ressources Humaines, et plus précisément celui de la formation professionnelle.

N'hésitez pas à consulter mon profil et à me contacter afin d'échanger sur ce sujet.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Réactivité

Adaptation/organisation

Formation professionnelle

Anglais

Assistanat de direction