Aline DELAMARE

Chef de projets halieutiques avec plus de 8 ans d'expérience, j'ai appris très tôt à m’adapter dans des contextes toujours différents et aux problématiques complexes.

En travaillant successivement dans une ONG, un institut de recherche public et une société privée, je me suis formée aux différents aspects du travail d'un ingénieur: le terrain, la communication et la gestion administrative et financière.

Durant cinq années, dans une association inter régionale agissant à l'échelle de la façade atlantique française, j'ai travaillé au montage, à la coordination et à la gestion de projets pour la promotion et le développement de la pêche et des cultures marines dans le Golfe de Gascogne.

Ces compétences administrativo-techniques m'ont permis de devenir Animatrice du groupe Axe 4 du FEP du Bassin d'Arcachon-Val de l'Eyre et d'accompagner les porteurs de projet locaux dans la mise en œuvre et la concrétisation de leurs idées.



Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail

Technique individuelle de Survie en Mer

Reconnaissance et dissection des mammifères marins

Reconnaissance des Elasmobranches

Informatique bureautique

Liquidation/demande de paiement de subvention

Informatique SIG

Pêche

Environnement marin

Gestion de projets

Management

Aquaculture