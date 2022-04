François ORANGE

Docteur en paléontologie, et Ingénieur en environnement, je me suis récemment spécialisé en microscopie électronique (biologie, sciences des matériaux) après des recherches en géomicrobiologie.



Je recherche actuellement des possibilités d'emploi en France ou en Europe en microscopie électronique pour poursuivre cette spécialisation et améliorer mon expertise dans ce domaine.





COMPÉTENCES TECHNIQUES

* Microscopie électronique

- Balayage et Transmission (MEB, MEB-EC, Cryo-MEB ; TEM, HR-TEM)

° MEB : Zeiss Supra 55, JEOL JSM-7500F, Hitachi S4500, TM3000

° MET : JEOL 2010, JEM-2200FS, Philips CM20, LEO 922 Omega,

° Focused Ion Beam (FIB) : JEOL JEM-9310



- 9 années d'expérience en microscopie électronique

- Autonomie pour l'utilisation et le réglage des microscopes électroniques et la conduite d'observations

- Types d'échantillons préparés et observés :

° Micro-organismes, tissus animaux, virus, protéines

° Polymères, nanoparticules, graphène, nanotubes, métaux, roches

- Préparation d'échantillons biologiques et matériaux

° préparation conventionnelle, ou assistée par micro-ondes,

° (cryo)ultramicrotomie, coloration de grilles, méthode du point critique, immunomarquage

° analyses EDX, diffraction

° microscopie à force atomique (AFM)

° Focused Ion Beam (FIB)

° microscopie optique et à fluorescence

- Mise en oeuvre, développement et amélioration de protocoles expérimentaux

- Connaissance des avantages et inconvénients des différents types de préparation

- Traitement d'images, traitement statistique de données (Image J, Paint Shop Pro)

- Conseil et assistance pratique pour la microscopie électronique (étudiants, chercheurs)

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité générales d'un laboratoire



* Autres techniques utilisées :

- HPLC, GC-MS, Spectroscopie Raman, microsonde nucléaire, Zetasizer ZS, TOC, profils O2/pH par micro-électrodes, culture de micro-organismes extrêmophiles



COMPÉTENCES GÉNÉRALES

- Travail au sein de projets de recherches pluridisciplinaires (microbiologie, biologie, géologie, géochimie, sciences des matériaux)

- Gestion de projets

- Conception d'instrumentation scientifique

- Travail en autonomie, en équipe (collaborations)

- Adaptation rapide à de nouveaux environnements de travail

- Encadrement et formation d'étudiants (niveaux Master et Doctorat)

- Organisation de travaux de terrain (Nouvelle-Calédonie, Yellowstone, Espagne)

- Une douzaine de publications dans des revues scientifiques internationales.

- Une douzaine de communications orales et affichées lors de colloques internationaux

- Mobilité professionnelle (Nouvelle-Calédonie, Écosse, Canada, Porto Rico)



INFORMATIQUE

- Traitement d'images (général et appliqué à la microscopie, Paint Sho Pro, ImageJ), logiciels spécialisés (Digital Micrograph)

- Programmation (connaissances de base en Basic, C++, Turbo Pascal)

- Word, Excel, Powerpoint, Internet, recherche bibliographique en ligne, réseaux sociaux



LANGUES

- Français (langue maternelle)

- Anglais (parlé couramment, très bonne compréhension écrite et orale, expérience professionnelle en pays anglophones, 915/990 au test TOEIC)

- Allemand et Espagnol (basique)



Mes compétences :

Electronique

Microscopie

Microscopie electronique