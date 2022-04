Aline DIEPPEDALLE

Diplômée de Droit privé (licence) et de Droit public et Sciences Politiques (Maîtrise et DEA) Université PARIS II ASSAS.

Expériences au sein de structures publiques ou privées / Paris et Province : Stage Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Direction de la Communication, Stage Antenne 2 Direction de la Communication. Stage TF1 Direction de la Communication. Chargée de mission cabinets politiques Mairie de Paris (Cabinet de l'Adjoint au Maire chargé de la Promotion de Paris et du Tourisme - Cabinet de l'Adjoint au Maire chargé de la Voirie et des Transports - Sénateur de Paris). Chargée de mission Comité Régional du Tourisme d'Ile-de-France. Chargée de la promotion de l'image de Paris sur les marchés étrangers (Paris Promotion et Bureau des Congrès et des Salons de Paris). Responsable du service communication de l'Office de Tourisme du Havre. Chargée de Communication Groupe Auxitec Ingénierie (effectif : 900).



Mes compétences :

Conception d'outils - rédaction

Gestion de projets

Communication globale et stratégie