Catherine LETELLIER

J'ai exercé pendant près de 15 ans, de 1994 à 2010, le poste de Responsable Communication à la CCI du Pays d'Auge. Actuellement, en tant que Directrice Commerciale et Communication de l'aéroport Deauville-Normandie (établissement géré par la Chambre de Commerce), je développe les lignes charters et régulières et en réalise la communication.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Négociation commerciale

Marketing

Relations clients