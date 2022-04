Aline DIMINO

Diplomée en commerce international, mon parcours atteste de mon ouverture et de mes capacités d'adaptation.

J'ai tout d'abord eu l'occasion de manager un projet technique d'envergure internationale, puis j'ai diversifié mes expériences dans l'aide aux échanges internationaux et enfin dans le développement de zones commerciales sur la France mais aussi à l'étranger: Chine, Bénélux, pays scandinaves, pays de l'Est et Russie.

J'ai également enrichi ses expériences par de la vente de services par téléphone et ai eu la chance de suivre le parcours de formation Michelin, où j'ai pu approfondir mes connaissances en négociation, techniques de vente et prospection terrain.

Je cherche aujourd'hui à continuer ce parcours en intégrant une équipe aux valeurs fortes pour mettre en avant mon goût pour la communication, mes capacités d'écoute, ma rigueur et ma motivation.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Ecoute

Esprit d'équipe

International

International Marketing

Management

Marketing

Marketing management

Rigueur