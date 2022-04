Aline FAUVEL

Développer le CA et la rentabilité des distributeurs existants.

Proposer les axes de développement commerciaux et marketing sur les marchés étrangers en concordance avec la politique et la stratégie du groupe.

Prospection : ouverture de nouveaux marchés, élargissement de présence sur un territoire

Proposer et négocier les contrats commerciaux.

Suivi régulier des budgets et des prévisions d’achats des distributeurs.

Gestion des enregistrements locaux en soutien du service réglementaire pour les produits suivants : cosmétique, biocide, dispositif médical, et médicament.

Réalisatition d'outils marketing et de formation

Développement de produits spécifiques export



Mes compétences :

Parapharmacie