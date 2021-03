Aline FLICOTEAUX

L'évolution de la législation en matière de formation souligne l'importance pour une société d'inclure ce paramètre à son développement.



Diplômée d'un master Ingénierie de la Formation d'adultes, je suis formée aux pratiques de la formation et de son financement. Après plusieurs années à prendre en charge le plan de formation d'une centaine de pme, la gestion financière, et juridique , la mise en place de compteurs dif, des outils pour les salariés ( dépliants dif, vae , cif, bilan de compétence) évaluations des formations, catalogue.

je suis dorénavant en mesure de définir des projets de développement et des stratégies orientées vers l'élargissement des compétences des employés.

J'ai étendu mes compétences dans le domaine des ressources humaines, en travaillant dans différentes entreprises ( ETT, association, EPA...). J'ai pu intervenir sur des fonctions de recrutement et intégration de salariés,de gestion administrative du personnel, participer aux réunions des IRP.



Doté d'un très bon relationnel tant avec les institutions représentatives du personnel que l'ensemble des salariés,et la direction, ma motivation et ma rigueur seront mes principaux atouts pour un poste dans les ressources humaines avec une spécificité formation professionnelle.



Je continue à participer à des ateliers sur la réforme de la formation professionnelle et son impact sur l'orientation,Droit à la formation : quelle information des salariés ?La validation des acquis et de l’expérience (VAE) sur le territoire : après les constats, les perspectives,Le service public régional de formation : quelle mise en œuvre ?



A l'heure actuelle , je suis à la recherche active d'un poste dans un service ressources humaines



Je suis à l'écoute du marché du travail, curieuse et responsable.



J'apprécie la confiance et l'autonomie qu'on me laisse dans mes fonctions.





Ma devise "Former,c'est l'avenir L'avenir,c'est former"



Je prône la valeur de placer l'Homme au coeur de ses péoccupations.



