Aline FREGIERE

De nature curieuse, la perspective de réaliser des essais, de la recherche, des analyses me motive et me passionne. De même que travailler dans le but de garantir un produit conforme pour l'homme et l'environnement.

Doté d’une bonne habileté manuelle, je mets en œuvre une organisation rigoureuse indispensable à ce métier. Mon expérience en recherche et développement m'as permis d’aiguiser mon esprit d'analyse et de synthèse que je souhaite mettre à profit.



Mes compétences :

UPLC

HPLC

GC-MS

Gestion laboratoire

Recherche et dévelopement

HPLC-MS/MS

LIMS

COFRAC

Chromatographie ionique

Chromatographie