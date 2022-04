Aline GERARD

2011 à ce jour



Responsable Marketing Opérationnel

Métropole Gestion

(Société financière/Gestion d’OPCVM)



2004- déc. 2010

Responsable marketing opérationnel - B to B (clientèles : Institutionnelle et C.G.P.)

Sal. Oppenheim (France) ex-Financière Atlas - Société financière/Gestion d’OPCVM



Management : Equipe jusqu’à 3 personnes -



Coordination et interaction avec les services transversaux



Responsable du budget marketing : Consolidation et suivi



Communication externe : Relation agence de presse - Emailing – Newsletters



Pilotage de projets : Refonte site internet - Reportings - Mise en place de process - Bases de données



Evénementiel : Conception et mise en place de salons (C.I.P. - Patrimonia) - Coordination fournisseurs et équipes intervenantes



Conception et réalisation de supports d’aide à la commercialisation de produits financiers

(Reportings, présentations société et produits, documents ad hoc, veille concurrentielle…)



Coordination des différents corps de métiers de la chaîne graphique