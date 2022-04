Aline GERARD

Depuis 2010, D&A combine un savoir-faire commercial et marketing tourné exclusivement vers l’accompagnement commercial des sociétés en volonté de croissance.



D4B, Groupe D&A contribue au développement des entreprises bretonnes et Pays de Loire. Véritable service commercial externalisé ou support d'une équipe interne, nous sommes spécialisés dans le développement de chiffre d’affaires B to B. Notre cœur de métier est la prospection de nouveaux clients en France en étant moteur de la démarche commerciale jusqu’à la prise de commande.



Nous sommes force de proposition mais notre mission est avant tout opérationnelle : mettre en œuvre les actions de prospection pour atteindre les objectif de CA de nos clients.



Nous vous invitons à consulter notre site



Si notre démarche vous intéresse, rencontrons-nous pour en parler.



Graines de Boss® a choisi D&A pour accompagner les lauréats et les porteurs de projets dans leur objectif de croissance.



Mes compétences :

Suivi clientèle

Prospection commerciale

Développement commercial

Prospection

Service client

Marketing opérationnel

Vente B2B

Stratégie digitale