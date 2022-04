Aline GOBY

Après un an sur le terrain en tant que chef de secteur dans la grande distribution, j'ai évolué au siège de la société dans le développement des Ventes.

Le poste est transversal puisqu'il est lié à tous les services : du marketing, aux comptes-clés en passant par la logistique et la force de vente.



Persévérante, dynamique et organisée, j’ai le sens du contact, de l’écoute et des responsabilités.



Passionnée par les cultures étrangères, j'ai rédigé un mémoire sur la gestion des diversités culturelles en management international et interculturel.



Ma philosophie? Le risque vient de l’extérieur… L’audace naît de l’intérieur !



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication externe

COMMERCE INTERNATIONAL

Évènement interne

Marketing relationnel

Communication interne

Management de projets