Aline GRENIER

J'ai acquis 10 ans d'expérience dans le domaine des transports et des déplacements. D'une part grâce à mes stages effectués au long de ma triple formation (sociologie urbaine, Urbanisme et Transports). D'autre part, grâce à mon expérience professionnelle de chargée d'études débutée en 2006 à l'Institut d'Urbanisme de Paris, et poursuivie de 2008 à 2012 au sein de MTI Conseil.

Désireuse de vivre l'expérience de l'expatriation, je pars avec un Visa Vacances Travail en Nouvelle-Zélande durant 8 mois.

De retour en France depuis novembre 2012, je suis à la recherche de nouveaux défis Transports dans lesquels je suis prête à m'investir pleinement!!



Mes compétences :

Environnement

Sociologie

Gestion de projet

Urbanisme

Transport

Ingénierie

Concertation

Recherche