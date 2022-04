Aline GRUDET

Vingt ans d'expérience en caoutchoucs et plastiques industriels, dont la majorité chez Michelin et maintenant chez Aplix m'ont forgée au développement des matériaux dans un cadre pluridisciplinaire et mondial.

Développer et caractériser des thermoplastiques/élastomères, faire de la veille technologique et scientifique, évaluer de nouvelles matières premières, mettre en place des tests laboratoires et pilotes, rédiger des publications, participer à des conférences et des salons, participer activement à la propriété intellectuelle (brevets, accords de confidentialité...), telle est ma mission.



Mes compétences :

Planification Opérationnelle

Formulation et élaboration de nouveaux produits

Pilotage de projets

Protection industrielle

Veille concurrentielle et benchmarking

Coordination transverse