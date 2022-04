Rattachée au pôle Corporate depuis près de 4 ans, j’ai notamment été positionnée sur le type d’études suivantes :

. Études d’image et de notoriété,

. Études de lectorat,

. Pré-tests et post-tests de campagnes,

. Évaluations de dispositifs éditoriaux.



D’un point de vue méthodologie, j’interviens aussi bien sur les études quantitatives que qualitatives sur les aspects suivants :

. Conception d’outils méthodologiques (questionnaires & guides d’animation, plannings),

. Mise en place et suivi des terrains de recueil,

. Réalisation d'entretiens qualitatifs semi-directifs,

. Analyses des données et rédaction des livrables,

. Organisation et animation de Focus Group,

. Formation des nouveaux arrivants (stagiaires, apprentis).





Je reste à l'écoute d'éventuelles propositions de poste.



Mon CV :Array

Mail : aline.hamard@gmail.com



