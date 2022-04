J'ai crée le cabinet BMH CONSEIL en 1989.

J'ai volontairement choisi la petite structure pour être proche de la clientèle.

Très organisée et très réactive, les clients PME sont satisfaits de la rapidité d'intervention et de la disponiblité de l'expert-comptable et des collaborateurs.



Mes compétences :

Conseil en organisation

Comptabilité