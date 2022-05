Patrice HOURI

Pour nous, vos vins sont comme les nôtres. Nous y prenons le plus grand soin.

travinec est une société spécialisée dans l’entreposage de vins et la logistique du dernier kilomètre.

Nous avons développé depuis 17 ans un savoir-faire rare et reconnu dans la maîtrise des derniers mètres dans toute l’Ile de France. Nous mettons ce savoir-faire au service d’un produit qui nous transporte autant que nous le transportons : le vin.



Afin de continuellement améliorer la qualité de nos prestations nous menons un politique exigente d’amélioration continue nous permettant de rendre nos processus plus robuste et de former nos salariés à la spécificité du vin (préparation, stockage, livraison, ….).

Notre ambition est de devenir le partenaire de choix incontournable en Ile de France des professionnels du vin (vignerons, cavistes, agents et autres marchands de vin).





