Lionel Belarbi 35 ans né le “08/02/1981”

Très Passionné et Très motivé

Câbleur électrique et réseaux (Joker informaticien pour le câblage réseaux, si besoin)

PAS DE PERMIS B - Transport en commun

07 85 93 02 79 ---- 24/24 7/7

Lionel.belarbi@gmail.com



Monsieur, Madame,



Cette lettre vous est dédiée et elle est unique pour la société

Formé par de grands électriciens, je suis capable de travailler en binôme, d'écouter les directives du chef de chantier ou supérieur.



Je suis à l'aise en tirage de câble, pose de prise électrique, convecteur, luminaire, caméra, prise de terre. Planter des piquets de 2 mètres à la massue centimètre par centimètre ne me fait pas peur. D'ailleurs, ce jeudi 20 octobre 2016 j'ai créé aux normes et de A à Z une mise à la terre complète d'une très grande maison, et sous la pluie, la boue, les orties. Mon binôme ma félicité.



Je suis un acharné du tirage de câble toute section, voire de très grande dans des conditions extrêmes. Les grandes pluies et le grand froid ne me font pas peur.



Mes qualités sont nombreuses, bien que j'ai des défauts également que je citerai en suite : chevronné, acharné, je ne laisse jamais tomber et trouve toujours une solution pour passer un câble ou autre, c'est une obsession de bien faire mon travail et que le client soit satisfait à 300%. Le parfait n'existe pas, le plus-que-parfait, oui.



J'ai un grand défaut, je suis un maniaque du travail bien fait, ce qui peut un peu me ralentir dans certaines situations, ou personne ne trouve de solution pour, par exemple, faire passer un câble impassible. Cependant, j'ai aussi une qualité, je n'abandonne jamais et je passe mes câbles coûte que coûte en écoutant les conseils des anciens.



Un autre grand défaut, je ne peux câbler d'armoires, mais juste passer les câbles et les repérer dans une grande installation. Je suis un pro de l'aiguille.



Je suis également informaticien et connaits donc a 100% le cablage réseaux, armoire et tirage de câble, installation de prises, etc.



Un autre grand défaut, j'aime travailler uniquement en équipe, et que mon binôme soit électricien ou chef de chantier



Défaut : autodidacte, MAIS formé 5 ans par les meilleurs électriciens.



En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire, veuillez accepter, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées et sincères.



Mes compétences :

Gnu/linux

SEO/SEM

Debugging et optimisation

Exchange server

Windows

Vidéosurveillance

Webmastering / SEO

Référencement

Wordpress

Réseau

Informatique

UNIX Free BSD

Mac OS X

HTTP

Domain Name Server Protocol

la maintenance

Secure Shell

QNX

Personal Home Page

Nacelles

MySQL

Lighttpd

HTML

Dynamic Host Control protocol

Client/Server

Cat 5 Ethernet

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

Alcatel

Maintenance informatique

Câblage

Electricité