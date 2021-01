Formation bureautique sur mesure : Excel, PowerPoint, Word, Internet : initiations, perfectionnement ou migration. Audits préalables, cours sur mesure, en groupe ou en cours particulier.



Site officiel : http://www.formation-informatique-69.fr



Tous les cours éligibles au CPF :

http://www.formation-informatique-69.fr/formation_bureautique_CPF_compte_personnel_formation.html





Formateur Bureautique et ingénierie pédagogique

> 2010 : Formateur Bureautique, ingénierie pédagogique, chargé de cours en écoles supérieures, modèles et chartes graphiques.

Je dispense plus de 5 000 heures/stagiaires de cours par an.

Jaméliore et jenrichis sans cesse mes cours, grâce au contact dune variété denvironnements, de profils et de métiers différents.





Compétences



Formations : intra sur mesure, inter-entreprises, pour des adultes et des étudiants écoles post bac, en présentiel ou en classes virtuelles. Une de mes spécialités ? Les parcours sur mesure et individualisés en ateliers de demi-journées sur Excel, Word, PowerPoint et Outlook.



Ingénierie de formation : audit des besoins, préconisations sur mesure, contenus et exercices adaptés, avec parcours individualisé



Vidéos et tutos : réalisation de tutoriels en vidéo adaptés au client



Chargé de cours à lESSCA Lyon. Outils informatiques du Manager (1A, 2A, Bachelor). 50% dispensés en anglais + Office UK ( 150 h/an)

Chargé de cours à lESDES Lyon (4A, Reporting et Data analyse, Excel)

Créateur de chartes graphiques (Word, PowerPoint, Outlook) : création des modèles + formation des rédacteurs (présentiel & vidéos-tutoriels)

Certifié MOS sur Excel (Microsoft Office Specialist)





Expérience professionnelle

> 2003 : Ingénieur dAffaires Grands Comptes (partenaire IBM)

> 1995 : Ingénieur Commercial chez CEGOS Interactive

> 1993 : Responsable du Service Commercial Formation chez Neurones

> 1988 : Commercial & formateur, puis Directeur Commercial chez CPU