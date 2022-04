Aline HEBERT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



DSI & DIRECTRICE DES SERVICES : LANDES OCEANES CONSULTING SARL

Depuis le 06 janvier 2004

Société de conseil en organisation, gestion et informatique

Basée à Mimizan (F 40200), 1 personne

Création et développement de l'entreprise. Conseil et direction de projet

Formation "avancée" sur les applications Sage ERP X3 et Microsoft Dynamics

Depuis le 1er octobre 2005, mission de DSI au sein du Groupe PRODWARE, intégrateur de services informatiques. Basé à Paris (F 75019), 800 personnes, 23 agences régionales, 5 filiales à l'étranger. En charge de l'implémentation interne de l'ERP Microsoft Dynamics NAV – Comptabilité & Finances, des fusions comptables des sociétés acquises et de la mise en place des tableaux de reporting

DU 1er mai 2009 au 31 Décembre 2011, Directrice Nationale des Services Sage ERP X3 au sein du Groupe PRODWARE;

Depuis le 1er janvier 2012 : Ressource Manager FRP-ERP chez PRODWARE.



- DIRECTRICE BUSINESS DEVELOPMENT : CYBORG SA

Du 1er novembre 2002 au 05 janvier 2004

Société de services et de distribution informatiques. Centre de compétence Sage et intégrateur de l'ERP Adonix X3

Basée à Viroflay (F 78220), 150 personnes, 5 agences régionales et 3 représentations commerciales en Afrique

En charge du développement commercial, France et export, des offres Sage et des ERP Adonix X3 et Microsoft Dynamics



- DIRECTRICE GENERALE & COMMERCIALE : CREASOFT SA

Du 1er janvier 1984 au 31 octobre 2002

Société de conseil et de services informatiques. Centre de compétence Sage et intégrateur de l'ERP Adonix X3

Basée à Paris (F 75010), 55 personnes

Création et développement de l'entreprise. Direction générale, commerciale et technique de la société jusqu'à sa cession, fin octobre 2002, au Groupe Keyrus via sa filiale Cyborg



- CONSULTANTE

De 1971 au 31 décembre 1983

Cabinets de conseil en organisation et en gestion

Audit et conseil en informatique de gestion auprès de PME-PMI, MGE et grands comptes



DOMAINES DE COMPETENCES



- Direction générale, commerciale et technique (applications)

- Développement commercial et développement des ventes

- Management des services consulting, formation, hot line et développement

- Direction de projet : mise en œuvre de SI de gestion basés sur les ERP Sage ERP X3 et Microsoft Dynamics, dans les domaines :

• de la gestion financière et comptable

• de la gestion commerciale/distribution

• de la gestion industrielle et gestion du CRM

- Formation



Mes compétences :

Directeur de projet