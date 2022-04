Aline HONORE-SCHULZE

Mariée, un enfant, Je viens de quitter le groupe Deloitte pour ouvrir une nouvelle page professionnelle dans le sud-ouest de l'Allemagne. En phase de prise de contacts je souhaite mettre mes compétences au service d'acteurs économiques français souhaitant développer du business outre-rhin.



J'ai été pendant 9 ans consultée par les équipes d'audit sur les problématiques essentiellement comptables (normes comptables internationales et nationales). J'ai également conçu et animé de nombreux séminaires relatifs à mon domaine de competence.



Pour me détendre des choses simples : la lecture d'ouvrages à la fois bien écrits et aux intrigues "accrochantes", la musique classique et la pratique régulière du jogging, sans oublier les moments indispensables passés en famille et entre amis.