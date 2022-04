Aline IMFELD

#En Recherche d'emploi et pourquoi pas un CDD senior!

Disponible actuellement, ayant un bon relationnel et le sens client, je suis ouverte aux diverses propositions tel qu'un poste de support CRM ou ERP ainsi que tous postes administratifs. Mobile, j'accepte les propositions de postes en Languedoc-Roussillon.

Poste et Mission :

- Paramétrage de l'ERP

- Assistance des utilisateurs au démarrage

- Accompagnement aux changements,

- Mise en pratique du plan pédagogique

- Création des supports de cours

- Transmission des savoirs auprès d un public adulte

- Intervention en clientèle pour former, conseiller les utilisateurs

- Animation des programmes de formation

- Utilisation des outils bureautiques.

- Participation a l'évolution produit

- Participation aux tests fonctionnels des versions

- Requêtes sur Siebel

- Support hotline sur Siebel

En résumé: Avenante, Changement, Enthousiaste, Expressive, Multitâche, Ouverte, Tact



Mes compétences :

Formation

Dynamique

Relationnel

Pédagogie

Sens client

Support

Bureautique