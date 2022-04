Fabien PARIS

En recherche d'un poste de charge de clientèle en banque (Dordogne et plus particulièrement la région de Sarlat) suite à un CDD de remplacement maladie de presque une année .



Fort de mon expérience de 15 ans comme commercial ,J'ai su être polyvalent , Accueil , technicien en banque , conseiller clientèle de particulier



Mes compétences :

Commerce automobile

Conseiller en relation clientèle

Commercial terrain

Technicien en banque et assurance