Aline JACQUET-DUVAL

DRH, juge aux Prud'hommes puis avocat spécialisée en droit social, j'ai crée mon propre Cabinet pour promouvoir l'éthique en entreprise.

JACQUET-DUVAL-AVOCATS reste persuadé que la performance de l'entreprise passe aussi par des relations confiantes et équilibrées entre ses différents acteurs que sont les managers, les collaborateurs et les représentants du personnel.

Construire un vrai projet d'entreprise, dans le respect de chacun sans opposer en permanence individuel et collectif, telle est notre compétence.



Mes compétences :

Contentieux

Droit

Négociation

Négociation sociale

Risques psycho sociaux

Sécurité

Sécurité sociale