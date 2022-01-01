Aline JEANMONNOT

Mes compétences :
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Microsoft PowerPoint
Entreprises
TNS SOFRES
- ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE BILINGUE
Montrouge2008 - maintenant
KTS VOYAGES
- ASSISTANTE COMMERCIALE ET FORFAITISTE
2004 - 2007ASSISTANAT COMMERCIALE DU CHEF DE SERVICE
CREATION ET CALCUL MANUEL DE VENTE
CONCEPTION/CALCUL ET VENTE DE PROGRAMMES POUR GROUPES ET INDIVIDUELS
GESTION DES CONTRATS HOTELIERS( TARIFS/RETROCESSION D ALLOTEMENT/VERIFICATION FACTURES ET LITIGES..)
GESTION DE CONGRES SUR PARIS (INSCRITIONS.COMPTABILITE )