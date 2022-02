Aline KLECTHKA (MICHEL)

Enthousiaste et énergique, jaime développer mes compétences, relever des challenges et chercher la performance dans une ambiance fun et studieuse !

Ma capacité d'adaptation, mon drive et mon leadership sont des qualités qui me sont reconnues.

A l'écoute de mes envies et de mes passions, j'ai décidé de reprendre ma carrière professionnelle en main en suivant une formation dans le digital et le coaching, et en travaillant dans un domaine et un univers qui me passionne: le sport et l'éco-responsabilité.