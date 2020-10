Aline MAGNE

Depuis 15 ans, mon parcours dans le monde du déchets m'a conduit de l'étude réglementaire à l'exploitation et au développement d'activités de traitement de déchets, en passant par la gestion de projet.

Je suis arrivée chez Paprec en 2012 pour rejoindre mon domaine de prédilection : le traitement de déchet. La mission initiale était la mise en service et l'exploitation d'une installation de préparation de combustible à partir de déchets.

Aujourd'hui l'usine fonctionne, notre produit est reconnu et notre expertise permet de participer au discussions institutionnelles de développement de la filière.

Je me vois également désormais en charge de la coordination de la totalité du site et de sujets variés de développement de l'activité de notre agence de Toulouse.



Mes compétences :

Exploitation Durable

Chiffrage création ou modification d'installation

Chiffrage de prix de revient

Démarrage et gestion de site

Expertise gestion et traitement de déchets

Optimisation de la performance et organisation

Gestion de production

Management d'équipe

Gestion de projets et synthèses

Recyclage

Déchets

Valorisation

Microsoft Excel

Gestion de contrats EcoOrganismes