Aline MOINARD

Bonjour,



Issue d'une formation BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) et forte de mes expériences professionnelles, je suis a la recherche d'opportunités dans le secteur de la comptabilité.

Dans les secteurs des collectivités locales à celui de l'industrie plastique, en passant par l'industrie pharmaceutique, l'immobilier, le service à la personne et les SSII, j'ai su apprendre et monter en compétences au sein de chaque entreprise.



De l'acceptation des devis, à la facturation, en passant par la confirmation des ventes, le suivi des stocks, les commandes matières fournisseurs, le suivi comptable, la gestion des litiges, la gestion des ressources humaines... mes compétences sont multiples et non exhaustives. La liste des taches que je maîtrise s’accroît continuellement.



Je vous invite à consulter plus en détails chaque expérience pour connaître les différents pôles d'interventions selon les postes (comptabilité, ressources humaines, locatif, administratif, informatique, commercial..).



Attachée aux PME, j’apprécie particulièrement celles aux valeurs humaines et constructives.



Curieuse et dynamique, j'apprécie la polyvalence d'un poste et accorde beaucoup d'importance à la communication.



Amoureuse de la nature et des animaux, je suis sensible à l'écologie.



Si vous êtes intéressé par mon profil vous pouvez me contacter.



A bientôt



Mes compétences :

Sage

Microsoft Office

OPUS Pharmacie

Oséo financement

Phoning

Base de données

Réseaux sociaux

Logiciel CRM

Tableau de bord

EBP Compta

EBP Gestion commerciale

Immobilier

Gestion immobilière

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

CGI Web Development

Bug Tracking System

Facturation