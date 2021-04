Alix DE CHATELLUS

MISSION

Depuis 10 ans, je consacre mon énergie à la relation daide, accompagnant tant les dirigeants que les managers et les équipes.



Coach professionnel et formatrice, je suis convaincue que la transformation des pratiques managériale est indispensable pour que les entreprises réussissent à renouer avec des résultats économiques à la fois écoresponsables et durables mais aussi à réduire les maux actuels de notre société (absentéisme, désengagement, bore out, burn in et burn out).



Fini le temps du culte des « super-héros ».

Jaide les dirigeants et les managers à dégager leur propre style en se connectant à leur vraie nature pour rayonner avec justesse, enthousiasme et efficacité. Les lignes managériales osent incarner un management authentique et responsable, empreint dhumilité et de sincérité et davantage fédérateur, notamment auprès de ces jeunes en attente de transparence. Un management dans lequel les relations managers-managés ont bien pour finalité doffrir plus dautonomie, de détecter et damplifier les talents, de soutenir la prise dinitiative et daccompagner les collaborateurs dans une création gratifiante de nouvelles valeurs pour lentreprise.



Fini le temps du management collectif hiérarchique davantage conçu pour préserver lexistant.

Jinvite les dirigeants, les managers et leurs équipes à co-construire la mission qui les unit et les modes de fonctionnement qui permettront dinstaurer la confiance et la liberté dexpression, de doper lintelligence collective, de cultiver lagilité et la collaboration. Mobilisées par le sens de leurs actions et des valeurs qui les inspirent, les équipes apprennent à se transformer de lintérieur et réussissent à mobiliser toutes les formes dintelligence humaine quelles recèlent. Lentreprise renforce ainsi son pouvoir dagir à lextérieur, pour son bien et dans le respect de son écosystème.



STYLE

Vous laurez compris, dans mes interventions, je combine lÊtre ensemble et le Faire ensemble. Pour ce faire, je viendrai vous confronter et vous mettre en mouvement de façon créative et inattendue pour vous aider à développer votre conscience de vous-même, des autres et mettre tous les talents au profit de laction. Je vous communiquerai mon enthousiasme, mon énergie, et le courage de la remise en question.

Et puisque mes deux valeurs premières sont le plaisir et la liberté, nous aurons plaisir à avancer ensemble et vous trouverez votre liberté en coconstruisant avec moi laccompagnement qui vous rendra le plus rapidement autonome.



