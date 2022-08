Alphonse MAMBOU MISSOUMANI

Mon métier:

J'interviens en tant qu'expert en hydraulique et hydrologie dans le cadre des projets ferroviaires. Je contrôle la réalisation dans les règles de l'art des ouvrages hydrauliques liés à ces projets. L'importance des projets, m'amène à intégrer dans ma façon de travailler une vison transversale afin d'assurer la cohérence de mon métier avec les autres, tels que la géotechnique, les ouvrages d'art, l'HSE (Health, Security and Environment), etc... Avant cette nouvelle expérience, j'ai exercé mon activité principalement sur les projets de nouvelles lignes LGV. J'ai assuré la conception du réseau d'assainissement longitudinal et transversal de ces lignes en m'appuyant sur le référentiel technique de RFF. J'ai piloté la réalisation et la production des plans d'assainissement par les projeteurs, ce dans le respect des délais.

Cette expérience m'a aussi amené à travailler à l'étranger, donc à travailler dans un environnement multiculturel et polyglotte avec l'usage de l'anglais.

Mes expériences antérieures dans le domaine des VRD et infrastructures routières ou autoroutières d'une part et dans le domaine de l'environnement et du développement durable d'autre part, me permet d'avoir une vision globale et un regard critique sur l'ensemble du projet, notamment sur les interfaces et les incidences réciproques entre le volet assainissement et les aspects environnementaux d'une part et avec les infrastructures existantes ou à créer d'autre part.



Mes compétences :

Assainissement

Environnement et développement durable

Hydraulique

VRD

Génie Civil et Infrastructures