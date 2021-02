Amadou Ahmed SANOGO

J'ai intégré DELOITTE Côte d’Ivoire au mois de Février 2016, et j'occupe aujourd'hui le poste de Responsable clientèle au sein du Département Business Process Services (Expertise comptable).



Diplômé du Master 2 mention Audit et Gestion des Risques de l’Université d’Angers, je dispose de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'audit et de l'expertise comptable. J'interviens auprès de PME et de filiales de groupes étrangers, et je les accompagne dans le suivi de leur activité.

J'ai pris part également à des missions d'élaboration de manuels de procédures comptables et financières pour le compte d'entreprises publiques, ou privées.



Mes compétences :

Analyse financière

Informatique bureautique

Droit des sociétés

Comptabilité générale

Comptabilité approfondie

Droit des entreprises en difficulté

Logiciel Cegid

Logiciel Auditsoft