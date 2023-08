Diplômé d'un BTS (Bac+2) comme gestionnaire de paie et ayant acquis une première expérience professionnelle de stagiaire dans un cabinet comptable, je suis actuellement en poste chez le groupe Challancin. Rigueur, discrétion et un bon sens relationnel sont les qualités qui me permettent d'évoluer et de m'épanouir quotidiennement dans ce métier.



Mes compétences :

Communication écrite

Droit du travail