Dynamique, ordonnée, et organisée, j'aime les challenges et les nouveaux défis. Je souhaite changer d' orientation professionnelle, et me dirige sur les métiers des ressources humaines, dont la gestion de paye, pour laquelle je suis actuellement une formation. Je recherche sur le secteur Beaune/ Chagny/ Nuits Saint Georges ou sur Dijon.



Mes compétences :

Travail en équipe

Accueil et service clients

Maîtrise des normes d'hygiène et de sécurité alime

Outil informatique