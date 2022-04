François NOTEL

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis 2007 - suivi des prestataires sinistre

Groupama

- suivi des performances du réseau, coûts, délais

- suivi qualité : satisfactions, incidents

- intégration, résiliation des partenaires



2006 Chargé de recrutement

Védior Bis

- recrutement des intérimaires (entretien et analyse de tests)

- analyse de postes



2005 Assistant de direction

Auto Ecole CAMPUS

- accueil, renseignement, inscription des candidats et suivi administratif des dossiers

- responsable de la formation théorique



2004 Chargé de mission Ressources Humaines

Société Bourgogne Technologies (50 pers.)

- Rédaction des fiches de fonction de l’ensemble du personnel

- Modification des fiches relatives à l’entretien individuel et aux demandes de formation



2003 Assistant Ressources Humaines

Groupe John Crane Cyclam (150 pers.)

- Mise en place de la gestion des compétences

- Réalisation de 60 fiches de fonction avec évaluation des compétences requises

- Création des indicateurs de suivi (Norme ISO 9000-V2000)

- Mise en place de la politique d'augmentation salariale

- Réalisation d'une étude portant sur l absentéisme

- Réalisation d'une enquête de satisfaction du personnel



2002 Assistant RH, Management des Unités Elémentaires de Production

Groupe PSA Peugeot Citroën (filiale de 1 500 pers.)

- Etat des lieux de l'organisation du travail en UEP

- Identification et proposition des axes d’améliorations

- Présentation de l'étude à la direction de l'usine



Mes compétences :

Assurances

Formation

Organisation

Recrutement