Amandine CANONNE

Stratégie, Marketing & Ventes – Développement International



Mes atouts : Goût du défi - Intérêt pour la géopolitique - Sens de l’organisation et du détail très développé - Capacité d’écoute - Aisance dans la prise d’initiative - Insatiable curiosité sur le monde



Mes expériences : Production, marketing & stratégie - Initiative, responsabilité et créativité - Adaptation, gestion et information clientèle - Environnement multiculturel





Mes compétences :

Conseil

Développement international

Développement commercial

Marketing

Tourisme

Analyse stratégique