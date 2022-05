Amandine CERBELLE (CHARRIEAU)

Dynamique, disponible et efficace, je maîtrise toutes les compétences techniques requises au niveau assistanat et secrétariat. Mes atouts supplémentaires : un très bon niveau en anglais et en espagnol ainsi que des bases solides en communication et relations publiques.



Mes compétences :

Traduction

Facturation

Gestion des commandes

Gestion d'agendas / prise de RV

Compte-rendu

Interprétariat

Suivi des livraisons

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Gestion des transports marchandises

Courrier