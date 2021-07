Amandine CHENON

Adjointe de Direction en Clinique SSR depuis 6 ans, j'ai développé des compétences dans plusieurs domaines :

Ressources humaines : Recrutement, contrat de travail, entretiens individuels d'évaluation, données de paie, formation, gestion administrative des salariés, plannings.

Management : animation de réunions, pilotage de projets et mise en place des plans d'actions, management d'équipe.

Gestion financière : facturation, suivi budgétaire.

Qualité et gestion des risques : conduite de certification V2014, suivi indicateurs qualité nationaux et audits, maîtrise de l'hygiène hospitalière, membre de la CRUQPC, relations patients et familles.

Gestion de projet : animation de groupes de travail, élaboration et suivi de rétro planning.



Mes compétences :

Anglais : Score TOEIC = 520

Maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point)

Logiciel dossier patient Hopital Manager