Amandine DI STEFANO

- Mes compétences faibles/soft skills appliquées en entreprise :



terrains, relationnelles, esprit déquipe, managériale bienveillant communication, goût des produits, déterminée, points d'attentions privilégiés entre le discours et les faits, gestion des conflits, écoute active



Je suis curieuse de découvrir et apprendre des secteurs riches et variés comme l'alimentation notamment les sciences des process; que je pratique depuis 10 ans et ouverte sur d'autre secteur comme la pharmaceutique; de part la rigueur et les méthodes que nécessitent le travail d'analystes (qualité), de R&D et de production.



- Mes compétences fortes/hard skills : génies industrielles et alimentaires



Analyses physico-chimiques et biochimiques (mesure et contrôle des appareilles, maintenance 1er niveau) :

pH-métrie, activité de l'eau (aW), l'eau totale par infra rouge, titrage direct et indirect, potentiel oxydo-réduction, thermodynamique (calorimétrie) colorimétrie/spectrophotométrie, chromatographie (CCM, CPL, CPG), HPLC sur soda (1 réalisation), enzymologie



Analyses microbiologiques : dénombrements bactériologiques (dilutions en cascade), prélèvements de surface dans l'environnement



Normes qualités appliqués en entreprise :

HACCP, IFS, ISO(s), BRC, QHSE, la Bio,



Bureautiques (niveau élémentaire)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel



Logiciels de traçabilité utilisés :

Lims

Odoo

JDEdwards Suite

SAP

AS400



Langues lus et parlés :

anglais courant et technique (BULAT) niveau élémentaire

Espagnol (notion)

Italien et arabe en cours d'apprentissage



Mes hobbies:

Jardiner, cuisiner/pâtisser, peindre, le vélo, l'équitation, le basket-ball