Amandine DOUZAMY

Titulaire d'un master II Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement réalisé en apprentissage. Je suis actuellement chez SNCF. Je suis une personne créative autant dans ma vie privée (peinture, sculpture...) que dans ma vie professionnelle (création, réalisation et gestion de projet QHSE lors de mes différentes expériences professionnelles). Je possède également une bonne connaissance des normes et réglementations dans mes domaines d'expertise (code de l'environnement, code du travail, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...). Bonne communicante, japprécie les liens du management transversale et les challenges fédérateurs.



Mes compétences :

Analyse des facteurs organisationnels et humains

Diplomatie

Sociabilité

Management

Communication

Informatique

Veille réglementaire

Réglementation ICPE

Expertise et norme QSE

Rédaction

securité/prévention/sensibilisation du personnel

Sécurité incendie