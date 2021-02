Amandine PIERRU-CHANTENAY

Https://www.linkedin.com/in/apierruchantenay



Ils me font confiance :

ÉDITION : Gallimard - Fleurus - Fondation Cartier pour l'Art Contemporain - Agence Littéraire Azeb Gebreyes Rufin - Editions Hyx

AUDIOVISUEL : Continental Productions - Federation Entertainement - Wanda - BackUp Media - Polaris - NovaProd

COMMUNICATION : Ogilvy - Wanda - Comme un Arbre - Studio Pia & Jul - France Marketing - Plumes et Films

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : Région Centre-Val-de-Loire - Tours Métropole - Mairie de Saint-Jean-de-Braye

GASTRONOMIE et TOURISME : Sparkling Tour - Gîte Le Soleil d'Or

SCIENCES et TECHNIQUES : Polytech Orléans - Real Cable

FORMATION : Université d'Orléans - CHR d'Orléans - Binôme - NRJ Formation



Diplômée (Bac+5, formation professionnelle) es Traduction de l'Université d'Orléans, je suis spécialisée dans la traduction littéraire et en sciences humaines. Je suis actuellement à la recherche d'un poste ou de missions de traduction dans les secteurs de l'édition et de la culture.



Passionnée de littérature, notamment de fictions, je reste ouverte à d'autres domaines : caviar d'escargot, théorie des angles privilégiés et Coupe du Monde des Sans-abris... Ma principale motivation, apprivoiser le verbe et découvrir de nouveaux horizons pour permettre à d'autres de les explorer.



Spécialisations :

- Maîtrise parfaite de l'anglais et de l'espagnol à l'oral comme à l'écrit.

- Traduction, relecture et correction, secrétariat d'édition.

- Interprétariat de liaison (cadre commercial et culturel)

- Apprentissage d'une langue étrangère à un public de 8 à 55 ans.



Domaines d'applications : Littérature, audiovisuel, art, sciences humaines et sociales, design, gastronomie...



Mes compétences :

Traduction anglais français

Traduction espagnol français

Relecture / corrections

Rédaction de contenus

Communiqués de presse communication

Evaluation de manuscrits

Interprétariat

Transcription audio

Enseignement linguistique

Littérature