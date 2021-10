Je m'appelle Amandine Vanderstiggel.



J'ai plus de 5 ans d'expérience en tant que webdesigner - infographiste.



Dans mon travail je lie créativité, passion et rigueur pour apporter la meilleure expérience utilisateur. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mon site en ligne :



http://www.bluebirdweb.fr/



Mes compétences :

JQuery

Dreamweaver CS5

Sublime text

Adobe Flash

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe première

Adobe InDesign Cs5

Webdesign

Intégration

Dessin

Infographie