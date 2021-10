Amaury AUGUSTE-DORMEUIL

Mai 2016 à Aujourd'hui: Responsable service travaux chez Groupe Jean Becker



Organisation des chantiers pour constructions de courts de tennis et multisport:

Gestion des équipes sous-traitants

Gestion des commandes

gestion et recherches des fournisseurs pour les livraisons de matériaux et du matériel de location.

management des techniciens en interne

suivi et remédier aux aléas de chantiers.

gestion de la rentabilité des chantiers

Contact avec les clients et les différents corps de métier.



2014 à mai 2016 : Formateur en techniques de vente auprès des écoles et en entreprise sur des thèmes précis.



RECTORAT DE BORDEAUX : Professeur vacataire en Lycée (Management, Marketing, Economie, Droit)

FEDE : Jury de soutenance MASTER DEESMA-DEESCOM

ANDANSON CONSULTING Groupe : Formations en Entreprises et Ecoles Supérieures

AGENCE TRANSITIONS Formations en Entreprises "Négociation Relation Commerciale" et "conseil en Entreprise"



2010 à 2013 : responsable du centre de Libourne pour l'entreprise THiRIET (livraison à domicile de surgelés).



2006 à 2009 MAXIMO

Groupe MAXIMO 2700 personnes - CA 300 millions d'euros

Spécialisée dans la vente aux particuliers de

Surgelés et Epicerie

Directeur d'un établissement 60 personnes

CA 14,5 millions d'euros



Gestion d'un centre de profil (2000m2)

Management d'une force commerciale de 11 commerciaux, 20 chauffeurs.

Parc de 32 véhicules, 1 chambre froide et un stockage

épicerie,2 livraisons/jour par Semi-remorque

(Epicerie/Surgelés)



1999-2006 Mécaplus équipements



2001-2006 Chef de marchés Grands compte chez Mécaplus équipements

Négociations des accords Pétroliers et Constructeurs



Cette activité me permet de rentrer en relations avec des directions des achats de Grands Comptes (Total, Shell, Esso, Renault, PSA etc.) pour la signature d'accords cadres (référencement du matériel et élaboration d'une grille tarifaire ainsi que, suivi des cellules matériels)



Création de nouveaux projets, concepts et documentations



De par ma formation marketing, je suis en charge de la création des catalogues généraux, des catalogues personnalisés pour les Pétroliers et les Constructeurs.



Le développement de nouveaux produits m'incombe, du type extraction de gaz d'échappement, local de récupération des déchets (intérêt pour l'environnement).



Suivi d'une force commerciale de 12 commerciaux France



Cette fonction me permet de mettre en exergue mes capacités de gestionnaire (budget France à élaborer et à respecter), nécessite l'analyse et la clarification des résultats attendus.



Par des animations de groupe et la conduite d'entretien cela permet d'approfondir les connaissances produits des membres de l'équipe, instaurer un dialogue et une unité de groupe ainsi que des tournées communes.



Tout ceci avec des entretiens individuels et des objectifs liés au commercial et le tissu économique de sa région.



Création de challenge vendeur, pour la motivation de chacun d?eux





1999-2001 Chef de secteur Région parisienne



Cette fonction qui précède le poste de « Chef de Marché Grands Comptes », m'a permis de connaître les actions à mener pour avoir un secteur en expansion et les contraintes liées à cette fonction. Et ainsi prendre toute l'ampleur du poste d'encadrement.



Le quotidien est un suivi de la force de vente, des grands comptes sur le terrain, pour faire l'interface entre les souhaits des deux directions tant celle du client que celle de Mécaplus équipements auprès du client final.

Adaptation au site (garage) et au souhait du Pétrolier qui finance l'installation.

Relations avec les grossistes spécialisés, les architectes, bureaux d'étude pour suivi de chantier et élaboration des offres par des relevés sur site existants ou en création.





Par ces deux fonctions au sein de l?entreprise Mécaplus Equipements, j'ai la chance de connaître toute la nomenclature de la décision d'achat.



Nous sommes à l'heure actuelle leader sur le marché du matériel de distribution d'huile.



Mes compétences :

Vente

Force de proposition

Gout du challenge

Animation de formations

Formation professionnelle continue