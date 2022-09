Amaury CHARVIEUX

Après l'obtention d'un BTS en maintenance industrielle et plusieurs expériences professionnelles dans ce domaine, notamment au sein des sociétés Schindler, Besam et du bowling de Bourg en Bresse, j'ai décidé de me réorienter.



Pour ce faire, j'ai intégré en septembre 2010 l'école Pigier afin de préparer un BTS Management des Unités Commerciales en alternance. Ce qui m'a permis d'intégrer la société Point P Travaux Publics (Groupe Saint-Gobain), spécialiste de la distribution en B to B de matériaux destinés aux marchés des travaux publics.



Je souhaites aujourd'hui m'orienter dans le domaine de la formation, vers un poste de manager ou de commercial.



Mes compétences :

Vente B2B

Relations clients

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Management commercial

Analyse de données

Rigueur

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Microsoft Office

Enseignement

Pédagogie