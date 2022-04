Amel JOUANNY

Généraliste de la Fonction RH, j'ai débuté dans le Secteur du Nettoyage Industriel à Aix en Provence, au sein d'un groupe présent sur la région PACA. J'ai intégré ce secteur en 1998, dans une entreprise familiale,

Cette structure s'est fortement développé, en passant de près de 200 salariés à 1200 entre 1998 et 2006.



Fin 2006, j'ai intégré le Groupe Générale de Santé et l'Hôpital Privé d'Antony, en tant que Directrice des Ressources Humaines : Secteur à forts enjeux de qualité et de sécurité, de pénurie de main d’œuvre soignantes, de réorganisation et de nécessaire adaptation des ressources à l'activité.



Depuis janvier 2013, je mets mes compétences de DRH opérationnelle au profit du groupe Médipôle Sud Santé Mon projet avec lequel je partage les valeurs de Gestion Responsable, d'Esprit d'Equipe et d'Attention à la Personne.







