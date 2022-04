Amel MABROUK BEKIR

L'ingénierie de formation en pédagogie multimédia (IPM), spécialiste des TICe, a pour mission la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation numérique en ligne et l'élaboration, la réalisation et le déploiement d'environnements et de ressources pédagogiques numériques adaptés à la formation du base médicale et la formation médicale continue. Responsable de la gestion technique des congrès médicaux internationaux et nationaux. Je suis chargé de l’encadrement en C2i des personnels médicaux et paramédicaux et administratifs depuis 1994.



Dans le cadre de réalisation des projets, j’ai participé dans la conception des cours d’histologies générales avec la collaboration de l’université catholique de Belgique (UCL) et le projet Tempus 2004-2008.

Membre du TICE autour de la Méditerranée

L'Humain dans la Formation à Distance

double compétence ingénierie pédagogique multimédia (Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Mention : Sciences de l’Éducation, parcours Ingénierie Pédagogique Multimédia et Recherche en Formation des Adultes (IPM RFA)et géostationnaire des projets de la santé.

Mes articles :

1/ Titre : MISE EN LIGNE D’UN COURS SUR LA PLATEFORME SPIRALE POUR LA FORMATION MÉDICALE EN SANTE AU TRAVAIL.

2/ Titre : LES TICS A LA FACULTE DE MEDECINE DE SFAX : UN ENGAGEMENT D’INNOVATION PEDAGOGIQUE

DES SCIENCES MÉDICALES.

2/Mémoire de fin d'étude : « MedEvalTools » Mars 2014



Sites références : http://http://www.jcvts.net

http://http://medconftools.org/proto/

http://rps.medecinesfax.org/info.php

http://www.ticemed10.jcvts.org

http://cfp.medecinesfax.org/

http://www.cityhack.co/



Mes compétences :

Multimedia

Organisation

Pédagogie

Santé