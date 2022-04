Amel SAMAH

Titulaire d'un master 2 Management des entreprises à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, je me suis spécialisée dans la finance d'entreprise.

J'ai eu diverses expériences dans le secteur de l'assurance et de la banque, j'ai ensuite occupé le poste de Responsable Administratif et Financier dans une entreprise Spécialisée dans le packaging de luxe et dans une Association du Medico Social.







Mes compétences :

SAGE

Analyse financière

Visual Basic

SQL

Microsoft Office

SAP

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Visual Basic for Applications

OAD