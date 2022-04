Amel SETTI

Expert en Ressources Humaines, spécialisée en relations sociales et rémunérations & avantages sociaux, j'ai participé, animé, et co- animé le dialogue social pendant plus de 10 ans avec le DRH Groupe ou le directeur des relations sociales sur les sujets portant principalement sur :



- NAO

- prévoyance et mutuelle

- retraites obligatoires et supplémentaires

- épargne salariale ( intéressement et participation)



J'ai conforté mon expertise en droit social et notamment en droit de la protection sociale auprès de plusieurs cabinets d'avocats et de cabinets de courtage.





Mes compétences :

Communication

Négociations sociales

Droit social