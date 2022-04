Amel ZENACHE

Mon expérience dans le domaine de la formation pour adulte m’a fortement enthousiasmée et a confirmé mon désir de mettre mes compétences au service de la diffusion et de la promotion de la langue et de la culture française. J’ai travaillé dans plusieurs centres de formation, principalement avec des publics migrants ayant signé un contrat d’accueil avec l’Office Française de l’immigration et de l’intégration, mais également sur des projets départementaux d’insertion et d’accès à l’emploi. Ma motivation première est de pouvoir aider les étrangers à apprendre et faire évoluer leur français dans des situations de la vie quotidienne et le milieu professionnel. Avec une grande capacité d’adaptation, j’ai pu préparer et animer des cours de FLE/FLI destinés à des publics divers et de niveaux différents, et les préparer aux examens DILF, DELF, DALF et TCF



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Animation de formations

Créative et ayant le sens de l'initiative

Rédaction de bilans

Réseaux sociaux