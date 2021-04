Amelie DELANNOY

Mon profil : 13 ans d'expérience.

Mes atouts : gérer et coordonner un projet, de sa mise en place à son exécution ; manager les intervenants internes et externes en respectant les délais et les budgets.

Mes qualités : organisée, rigoureuse, dynamique et faculté dadaptation.



Dynamique et polyvalente, jai exercé différentes missions de communication et évènementiel en tant que chef de projets.

J'ai également occupé des postes en tant que chargée de clientèle avec une partie commerciale.



Ces postes mont notamment permis de mettre en application mes compétences en termes dorganisation, de coordination et de relationnel avec les prestataires et les clients.

Enthousiaste et curieuse dapprendre , sens de lobservation et capacité danalyse sont autant datouts que je souhaite mettre au profit de nouvelles missions.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Marketing

Animation de formations

Gestion événementielle